Materiais inflamáveis são substituídos por antichamas no Teatro Nacional

Foram substituídos, no Teatro Nacional Claudio Santoro, diversos itens inflamáveis na Sala Martins Pereira. O local está em obras desde 2022 e foi fechado em 2014, após ser constatado o descumprimento de mais de 100 normas de segurança e combate a incêndio.

Na ocasião, uma das irregularidades levantada foi a presença de materiais inflamáveis, entre eles, a mesma espuma tóxica presente no teto e no revestimento da Boate Kiss, que pegou fogo em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS) e resultou na morte de 242 pessoas.

Os carpetes, poltronas e cortinas foram substituídos por alternativas antichamas, que retardam a disseminação de fogo em caso de incêndio. Também foi instalada uma cortina d’água para contenção das chamas, assim como sensores de fumaça.

Obra

Fechado há 10, atualmente o teatro está na primeira fase de sua obra, que consiste na adequação da infraestrutura para as diretrizes atuais, bem como a recuperação de uma das salas. As demais vão se concentrar nos outros espaços, como as salas Villa-Lobos e Nepomuceno, o espaço Dercy e o anexo.