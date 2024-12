Sebrae realiza mutirão para empréstimos e renegociação de dívidas até quarta

Começa, nesta segunda-feira (9/12), o primeiro mutirão para impulsionar o empreendedorismo e o acesso a crédito, realizado pelo Sebrae em todos os estados brasileiros. Até quarta-feira (11/12), Sebrae e instituições financeiras estarão à disposição dos microempreendedores individuais (MEI) e dos donos de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) do Distrito Federal e do entorno. Os participantes terão acesso a empréstimos e renegociação de dívidas com condições diferenciadas.

“Ao longo de 2025, vamos levar os mutirões a todo o país, possibilitando que mais empresários e empresárias conheçam as melhores linhas de crédito para o seu negócio”, explica Décio Lima, presidente do Sebrae.

A instituição estará presente no mutirão para ser o avalista dos negócios nas operações e orientar sobre a obtenção de crédito consciente. "Eles (os empresários) poderão sair de lá com uma estratégia de crescimento e de expansão da empresa, para gerar mais empregos e melhorar seu faturamento", completa o presidente.

Programa Acredita

O Sebrae tem atuado junto ao governo federal no Programa Acredita para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas a crédito. Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa (Fampe), cerca de 30 instituições bancárias de todo o país estão aptas a ofertar os recursos que foram estimulados com o aporte de R$ 2 bilhões do Sebrae. O montante vai viabilizar R$ 30 bilhões em operações de crédito nos próximos três anos.

Confira a programação:

9/12 – Segunda-feira

* Manhã: Solenidade de Abertura

* Tarde: Crédito Consciente:

• Sebrae e FAMPE

• Correios – Marketplace

10/12 – Terça-feira

Produtos e Serviços para acesso a crédito e renegociação de dívidas

* Manhã: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal

* Tarde: Sicoob e Sicredi

11/12 – Quarta-feira

* Manhã: Limpando o cadastro da empresa e score de crédito

• Serasa

• SPC

* Tarde: Acredita Sebrae

• Acredita Delas

• Palestra de Encerramento com Raí – Embaixador do Acredita Sebrae



Serviço

Mutirão de Crédito Acredita

Data: De segunda (9) a quarta-feira (11)

Horário: 9h às 17h

Local: Museu da República, Brasília (DF)

Com informações da Agência Sebrae.