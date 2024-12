Dois homens que tentaram matar policiais com carro em delegacia do Entorno são irmãos

O impacto do veículo chegou a destruir parte da estrutura da delegacia - (crédito: Reprodução )

A dupla presa na noite de domingo (8/12) após tentar matar policiais civis, militares e populares ao invadir com um carro uma delegacia de polícia em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, é formada por dois irmãos.

De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o motorista, identificado como José Simões de Sá, de 38 anos, estava embriagado — comprovado após teste clínico. Segundo a corporação, a ação foi motivada porque o motorista procurou a delegacia minutos antes para registrar um boletim de ocorrência, mas diante do comportamento agressivo e falas desconexas, foi orientado pelos investigadores a retornar depois.

Imagens do circuito interno da delegacia registraram o momento em que o veículo atravessa o portão e invade a recepção, onde havia diversas pessoas. O impacto destruiu parte da estrutura. Veja o vídeo.

No momento da invasão, policiais militares estavam na delegacia conduzindo os procedimentos de uma prisão em flagrante quando os irmãos, descritos como extremamente perigosos e com extensa ficha criminal, avançaram com o veículo em uma tentativa de homicídio.

O irmão de José Simões tentou fugir, mas foi capturado pouco depois por policiais militares.