Para consultora, a audiodescrição é "como tocar com o ouvido"

Mesmo não sendo uma PcD, Karla se comoveu com situações que via, o que lhe inspirou a criar o projeto. - (crédito: Minervino Júnior/ CB/ D.A Press)

Na roda de conversa com o tema “Inclusão do Profissional PCD na Economia Criativa”, que ocorre nesta segunda-feira (9/12), no auditório do Correio Braziliense, a consultora Roseane Passos, destacou a importância da audiodescrição no consumo da arte por deficientes visuais. “ Porque muitos artistas, muitos shows de música, por exemplo, têm figurinos, têm artistas com roupas bonitas que, se a gente não tivesse audiodescrição, a gente jamais iria ter acesso, porque a gente não iria tocar no artista”, salientou.

O evento tem como objetivo discutir a importância da qualificação de pessoas com deficiência para atuarem no setor cultural, além de promover a conscientização entre empregadores e colaboradores sobre as barreiras enfrentadas por esses profissionais.



Em decorrência de um glaucoma, a servidora pública perdeu a visão de forma total com 10 anos de idade. “Antes de perder a visão, eu gostava muito de desenhar“, conta ela, que entrou em depressão por não ter perspectiva. Roseane destaca que o que a tirou desse quadro foi a arte e a busca por conhecimento.

A consultora de audiodescrição ressaltou que experiência de consumo da arte é transformada pelo uso da áudio descrição e que seu papel é indicar melhorias nas áudios descrições e identificar pontos que passam despercebidos pelos áudios descritores. "Tem coisas que são necessárias de escrever e acabam passando despercebidas, porque nem sempre os audiodescritores acham tão importante. Eis o papel do consultor em audiodescrição e eis a necessidade de ser uma pessoa qualificada, atualizada e tecnologicamente ativa”, destacou.

A tecnologia e legislação desempenham papel importante no acesso pcd a arte afirma a a pós graduanda em IA na gestão pública. “Hoje, graças a Deus e algumas leis, alguns ativistas, a oportunidade de ter acesso à cultura, deu uma ampliada”, comentou.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti