Assaltantes de paradas de ônibus do Lago Norte são presos

Três homens com idades entre 20 e 30 anos, foram presos por fazerem parte de um grupo que cometia assaltos contra passageiros em paradas de ônibus da Ponte do Bragueto e da Caesb, no Lago Norte. Os criminosos foram capturados pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), o último deles nesta segunda-feira (9/12).

Segundo informações do delegado-chefe adjunto da 9ª DP, Ronney Marcelo, nas investigações foi verificada a existência de cerca de 15 registros de boletins de ocorrência sobre roubos em paradas de ônibus na região. Após analisar as denúncias, os policiais verificaram padrões de conduta durante as ações, como o local, vítimas preferencialmente mulheres. Durante os crimes os suspeitos utilizavam arma de fogo e faca.

No boletim de ocorrência, as vítimas relataram que no momento em que estavam nas paradas de ônibus, os autores as abordaram e levaram seus celulares e demais pertences. Em seguida, eles fugiram a pé. O delegado ainda explicou que o trio de criminosos se revezavam nos roubos.

Durante a operação, que resultou nas prisões dos três envolvidos, os policiais localizaram dois celulares roubados nas paradas de ônibus e um simulacro de arma de fogo. Os homens irão responder por associação criminosa e roubo majorado.