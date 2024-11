Quadrilha suspeita de grilagem no Lago Norte é alvo de operação

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realizou, na manhã desta terça-feira (19/11), a Operação Pantsir, responsável por investigar a existência de uma organização criminosa envolvida em parcelamento ilegal do solo. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão no DF, em Goiás e em Minas Gerais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Também são investigados possíveis crimes de estelionato, extorsão, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e contra relações de consumo, relacionados à área da Fazenda Brejo ou Torto, que pertence à Terracap. O local foi anunciado como futura instalação do Condomínio Tomahawk, que depois passou a ser chamado de Jardins do Lago Norte.

Outras medidas determinadas pela Justiça incluem a suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas e a proibição de cobrança de taxas condominiais. A operação contou com o apoio do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal (Decor), do Gaeco/GO e do Gaeco/MG.

O Correio tenta contato com a Terracap.