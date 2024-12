Em assalto, criminosos com fuzis matam segurança de escolta e deixa outro ferido

Criminosos armados com fuzis cercaram um caminhão carregado com televisores, abordaram o motorista e entraram em confronto com seguranças de uma escolta armada. Um dos funcionários morreu e outro está internado em estado grave. O caso ocorreu na madrugada desta terça-feira (10/12), no posto de combustível Nova Colina, em Taguatinga, na BR-070. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.

No posto Nova Colina, criminosos ainda não identificados e em posse de fuzis cercaram o caminhão e anunciaram o assalto. Os seguranças iniciaram um confronto e dois deles foram baleados. Um morreu e o outro está internado no Hospital Regional de Ceilândia. Policiais militares foram acionados e encontraram o corpo do trabalhador já sem vida, dentro do carro da empresa.

Informações dão conta de que o grupo fugiu em direção à M Norte. A investigação ficará à cargo da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).

O caminhão estava abastecido com eletrônicos e fazia o itinerário de Manaus (AM) para Serra (ES). O Correio apurou que o veículo já tinha sido alvo de uma tentativa de assalto e que por isso, a empresa decidiu contratar a escolta armada.