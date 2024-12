DF será benefícios do programa Rouanet nas Favelas em 2025

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, e a presidente nacional da Central Única das Favelas (Cufa), Kalyne Lime, participaram na manhã desta terça-feira (10/12) de um evento para apresentar os resultados do programa Rouanet nas Favelas e anunciar sua expansão em 2025. O encontro aconteceu no Museu de Arte do Rio de Janeiro.

Neste ano, o programa apoiou ações culturais em comunidades de Belém (PA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), São Luís (MA) e Goiânia (GO). Com a ampliação prevista para o próximo ano, novas capitais serão contempladas, incluindo Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Manaus (AM), Recife (PE) e Vitória (ES). O investimento total estimado é de R$ 5 milhões, provenientes de incentivos fiscais via Lei Rouanet e do patrocínio da Vale.

A iniciativa faz parte de uma estratégia para descentralizar e democratizar os recursos voltados a projetos culturais. Entre os destaques do programa estão ações nas áreas de música, artes cênicas, artes visuais e literatura, com forte ênfase na valorização da diversidade e inclusão.