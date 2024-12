CLDF aprova orçamento de R$ 66 bilhões para 2024 e encerra ano legislativo

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, na noite desta terça-feira (10/12), o Projeto de Lei n° 1240/2024, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2024. A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) foi aprovada em dois turnos e redação final, estabelecendo um orçamento total de R$ 66,67 bilhões.

O projeto, enviado pelo Palácio do Buriti em novembro, prevê um aumento de 9,05% em relação ao orçamento aprovado para 2023. Do total, R$ 41,6 bilhões provêm da arrecadação de tributos e impostos locais, enquanto R$ 25 bilhões são recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Dentro do montante do FCDF, a maior parte é destinada à segurança pública, com R$ 11,4 bilhões, financiados integralmente pelo Fundo. Já os valores direcionados à saúde e educação geraram divergências entre os parlamentares, uma vez que esses setores recebem recursos tanto do Fundo quanto do Tesouro Distrital.

As receitas correntes, que incluem impostos, taxas, contribuições, receitas patrimoniais e de serviços, foram projetadas em R$ 37,7 bilhões, um crescimento de 9,24% em comparação ao orçamento de 2023. Apesar disso, a receita patrimonial terá uma queda significativa de 40,52%, enquanto as receitas de serviços e tributárias registrarão aumentos de 20,51% e 13,24%, respectivamente.

A arrecadação total com impostos está estimada em R$ 23,7 bilhões para 2024. Já as operações de crédito devem injetar R$ 866,6 milhões nos cofres públicos.



Agora, a proposta segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).