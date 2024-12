Georges Seigneur inicia segundo mandato à frente do MPDFT

10/12/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Solenidade de posse do procurador geral de justiça do TJDFT/Ministério Público Geroges Seigneur. Paulo Gonet - (crédito: Minervino Júnior/CB)

A sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) foi palco de uma importante celebração na noite desta terça-feira (10/12). Georges Seigneur, procurador de longa trajetória e dedicação, foi oficialmente empossado para um segundo mandato como procurador-geral de Justiça do DF. Além disso, assumiu o cargo de presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), consolidando sua liderança no cenário jurídico nacional.

Na cerimônia, Seigneur assinou o termo de posse para o biênio de 2024 a 2026. “Prometo servir ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais”, declarou.



Visivelmente emocionado, ele garantiu que assume o posto com imensa honra e um profundo senso de responsabilidade. “Agradeço aos membros deste Ministério Público que me confiaram seus votos e a cada servidor que faz deste órgão uma referência. Estendo meus agradecimentos ao presidente da República, que me confiou este mandato”, detalhou.



Encerrando a solenidade, o procurador geral da Républica, Paulo Gonet, parabenizou Georges por seu histórico de serviços prestados. “Uma pessoa de talento, marcado pela competência com o jurídico, pela habilidade de ser um articulador, pelo dom de superar as dificuldades. Nós temos um futuro seguro para o Ministério Público do DF”, afirmou.



Estiveram presentes autoridades como o desembargador Roberval Belinati; a secretária de Educação do DF, Helvia Paranaguá; a vice-governadora Celina Leão (Progressistas); o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB); o ministro do Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin; o corregedor nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano; o corregedor-geral do MPDFT, Mário Zam Belmiro Rosa; o secretário de Governo, José Humberto Pires; e o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, entre outras.



A confiança em Georges Seigneur foi renovada em 13 de novembro, quando o presidente da República confirmou sua escolha para mais dois anos à frente do MPDFT. Poucos dias depois, em 21 de novembro, foi eleito por aclamação para a presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG).