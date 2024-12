"Experiente e muito respeitado", diz Ibaneis sobre relator do FCDF

Ibaneis Rocha lidera a disputa pelo Palácio do Buriti com 41,2% da intenção de votos. Governador se foca em vitória no primeiro turno - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), definir o deputado que vai relatar o Projeto de Lei 4.614 de 2024 — que pretende alterar o cálculo de reajuste do Fundo Constitucional (FCDF) — na noite dessa terça-feira (10/12), o governador Ibaneis Rocha (MDB) elogiou o nome escolhido.

“Deputado experiente e muito respeitado”, descreveu o governador ao Correio. Isnaldo Bulhões (MDB-AL) foi relator de outros temas importantes no Congresso, como a Medida Provisória que reestruturou os ministérios do governo, em 2023.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Conforme o chefe do Executivo local, a intenção agora é marcar uma conversa com o deputado federal, ainda durante esta semana.

Tramitação

O projeto de lei que pretende alterar o cálculo de reajuste do Fundo Constitucional foi enviado à Câmara dos Deputados pelo governo federal no fim de novembro. A intenção é reajustar o repasse de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é a inflação.

Na última semana, o plenário da Casa aprovou a tramitação do projeto em regime de urgência, para que ele seja apreciado sem passar pelas comissões. A ideia do governo com o requerimento é fazer com que o PL seja votado antes do recesso parlamentar.