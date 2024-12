PRF apreende R$ 5 milhões e armas em operação contra tráfico de anfetamina

Vinte e oito integrantes de uma quadrilha especializada na produção, distribuição e comercialização de comprimidos de anfetaminas, conhecidas como "rebite" foi presa durante a operação Ephedra, da Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público de Goiás.

Com o grupo, foram apreendidas 61 armas, sendo 10 delas longas, 15 carregadores, 8.768 munições de vários calibres. Os policiais também encontraram mais de R$ 5 milhões entre reais, dólares, libras, pesos argentinos e mexicanos, guaranis e cheques (Leia Resultado da Operação abaixo)

Entre as substâncias apreendidas estão 574.140 comprimidos de anfetamina, 100 de ecstasy e 214 kg de matéria e matéria-prima.

As investigações foram conduzidas pela inteligência da PRF e compartilhadas com o MP/GO. O superintendente da PRF Tiago Queiroz explica que toda operação foi planejada em razão de informações de inteligência levantadas e compartilhadas com o MP/GO, a partir de flagrantes e apreensões ocorridas rotineiramente nas rodovias federais.

“Quando começamos a simplesmente catalogar os dados, logo ficou evidente que havia uma organização criminosa complexa e ramificada produzindo e comercializando anfetaminas a partir de GO para várias outras unidades da federação”, explica.

Os mandados foram cumpridos nos estados de Goiás, Tocantins, Bahia e São Paulo, em cidades como Anápolis (GO), Trindade (GO), Goianira (GO), Ceres (GO), Rialma (GO), Porangatu (GO), Campinorte (GO), Mara Rosa (GO), Talismã (TO), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Salto (SP). Além disso, um mandado de prisão foi executado contra um detento na Unidade Prisional Regional de Nova Crixás (GO).

O superintendente Tiago Queiroz alerta para os riscos do uso de rebites por caminhoneiros. "Essas anfetaminas inibem o sono e aumentam a sensação de vigília, proporcionando um bem-estar prolongado por cerca de 12 horas. No entanto, quando o efeito passa, o usuário sente melancolia e busca doses maiores, o que gera confusão mental, paranóia e graves riscos à segurança viária", esclarece.

A Operação Ephedra mobilizou 268 agentes da PRF e 96 integrantes do MP/GO, incluindo 26 promotores de Justiça.

Resultados da operação

Drogas

- Anfetamina: 547.140 comprimidos

- Ecstasy: 100 comprimidos

- Matéria-prima/insumos: 214 kg

Armamento

- Armas: 61 (51 curtas e 10 longas)

- Carregadores: 15

- Munições: 8.768 (vários calibres)

Valores apreendidos

- R$ 529.847

- US$ 52.000

- € 2.425

- 14 mil pesos argentinos

- 310 mil pesos mexicanos

- 184 mil guaranis

- Cheques: R$ 4.406.357

Outros

- Veículos: 24

- Celulares: 37

- Computadores: 3

Mandados cumpridos

- Prisão: 28 (24 preventivas e 4 temporárias)

- Busca e apreensão: 60