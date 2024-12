Assalto com fuzis a caminhão fez Polícia Militar disparar Plano de Defesa

Pela primeira vez no Distrito Federal, a Polícia Militar (PMDF) precisou acionar o Plano de Defesa das Cidades, programa estruturado pela própria corporação, que visa a ação rápida em situações de ocorrências graves, como assaltos a banco e roubos de grande estrutura. O alarme ocorreu na madrugada desta terça-feira (10/12), após a tentativa de roubo a um caminhão, no posto Nova Colina, em Taguatinga.



Em entrevista concedida ao Correio, o comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), tenente-coronel Katsuhiti Ricardo Gadelha Kotama, afirmou que o acionamento ocorreu logo após o crime, por volta das 4h. A medida visa obter uma solução rápida de identificação e prisão dos autores e evitar a fuga para outros estados. “De imediato, as cinco unidades das cidades mapeadas e mais próximas do local do fato foram demandadas. Com isso, evitamos o deslocamento dos criminosos para regiões mais distantes”, enfatizou.

Militares da PM, especialmente do Bope, passam por treinamentos exclusivos para lidar com situações de alto risco, como a invasão de membros do Novo Cangaço na cidade ou um assalto de grande porte a uma instituição financeira. Testes esses feitos, até então, de forma simulada. Esta foi a primeira vez que as equipes tiveram que lidar com uma situação real.

O caso

Empunhando fuzis, um bando dividido em dois carros de pequeno porte cercou a carreta no posto de gasolina, rendeu o motorista, trocou tiros com os dois vigilantes da empresa e assassinou um deles. Após o ataque, eles fugiram sem levar os televisores que estavam no baú do automóvel, tampouco o carregamento de maconha avaliado em milhões.

Quatro pessoas estão presas por suspeita de envolvimento no crime. Entre elas, o motorista do caminhão, Cleomar Marcos da Silva, preso pelas equipes da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Ao longo desta terça, o Bope chegou a outros três envolvidos. Um deles estava em um dos carros usados no crime, uma Zafira. O homem foi detido na Estrutural. Os outros dois tentavam fugir para Pirenópolis (GO) e foram abordados no meio do caminho pelos militares.

Trajeto

No DF, o caminhão estacionou no posto Nova Colina, ponto de fluxo de motoristas e viajantes que fazem paradas para se alimentar ou pernoitar. Por volta das 4h, os criminosos cercaram a carreta e anunciaram o assalto. Os dois vigilantes da empresa de segurança estavam dentro do carro e, como de costume, enquanto um dorme, o outro fica de prontidão. Segundo a polícia, houve reação dos trabalhadores contra a quadrilha e iniciou-se uma troca de tiros.

O vigilante da empresa de escolta armada Ronivon Lima Dias, 44 anos, natural do Tocantins, foi baleado na nuca e morreu antes da chegada do socorro. O colega dele ainda não identificado levou um tiro e foi levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O estado de saúde não foi divulgado. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) e tráfico de drogas.



Até o fechamento desta edição, quatro pessoas haviam sido detidas em diferentes cidades do DF e levadas ao Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil (DPE) para prestar depoimento. Entre os presos está Cleomar Marcos da Silva, motorista do caminhão. Os dois carros usados no crime, uma Zafira e um HB20, foram apreendidos e levados ao pátio da PCDF para perícia.