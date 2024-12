Interrupção elétrica em S. Sebastião, Sta. Maria e Planaltina em 12/12

Uma manutenção de rotina da rede elétrica, nas áreas de São Sebastião, Santa Maria e Planaltina, nesta quinta (12/12), causará a interrupção do fornecimento de energia durante algumas horas nesses pontos do DF. A suspensão é necessária para garantir a segurança dos profissionais encarregados do trabalho.





De acordo com o GDF, outras regiões da capital federal também pode ser surpreendidas com falta de eletricidade. Isso poderá ser consequência da ação preventiva na rede. Se isso acontecer, o motivo poderá ser confirmado — assim como outras informações — pelo número 116. Pessoas com deficiência auditiva e de fala podem acessar ligar para o 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade

Verifique os horários de suspensão de energia:

São Sebastião: 9 às 15h, nas quadras 205 e 206

Santa Maria: 10 às 16h, no Núcleo Rural Saia Velha, DF-495, km 6, chácaras 6, 8 e 9; e a BR-040, km 5.

Planaltina: 12 às 18h, na região de Arapoanga, quadras 6, 8, 10, 14 e 15