Incêndio atinge casa em São Sebastião, na manhã desta segunda (18/11)

Por Luiz Fellipe Alves*

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de incêndio residencial em São Sebastião. O incêndio aconteceu na quadra 102, conjunto 37, por volta das 10h34 desta segunda-feira (18/11).

A corporação identificou o cômodo em chamas e rapidamente controlou o incêndio, realizando o rescaldo, técnica utilizada para resfriar pontos quentes visando evitar o recomeço do fogo. Foram empenhadas três viaturas no atendimento. Não houve vítimas. A causa ainda é desconhecida

Outros casos

Na manhã do último domingo (17/11), duas pessoas foram resgatadas de um apartamento que pegou fogo no Condomínio São José, próximo a DF-150, em Sobradinho II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando as equipes chegaram ao local, encontraram muita fumaça saindo pelas janelas do prédio.

No local, dois moradores pediam socorro e, antes da chegada dos militares, um bombeiro militar de folga e populares da região prestaram auxílio às vítimas. Os socorristas do CBMDF fizeram o trabalho de salvamento e resgate, enquanto a outra equipe prosseguia no combate às chamas.

As duas vítimas, um homem e uma mulher de 25 e 27 anos, respectivamente, foram resgatadas pelo CBMDF. Estavam estáveis e receberam os primeiros socorros da equipe do SAMU e da equipe pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros, que estavam no local. O homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho, enquanto a mulher foi atendida e transportada para o Hospital Regional de Sobradinho.

O Corpo de Bombeiros conseguiu extinguir o incêndio, evitando que se alastrasse para outros apartamentos. A equipe de perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado

