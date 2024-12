Operação: Preso suspeito de facilitar entrada de celulares para facção na Papuda

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil (Draco/ PCDF) desencadearam, na manhã desta quinta-feira (12/12), a segunda fase da operação Rottura e prenderam um comparsa de um policial penal do Complexo Penitenciário da Papuda suspeito de facilitar a entrada ilegal de objetos e celulares na cadeia. Os produtos eram destinados a integrantes da maior facção do DF, o Comboio do Cão.

A participação efetiva desse suspeito foi descoberta após a polícia deflagrar a primeira fase da operação, em julho, e prender o policial penal envolvido no esquema ilícito. À época, policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) encontraram um celular no sistema prisional. Segundo as investigações, o comparsa do servidor público, posteriormente identificado, também auxiliava na movimentação financeira.

Além da prisão temporária, os investigadores cumpriram três mandados de busca e apreensão em cidades do DF e em Planaltina de Goiás. Nas buscas, foram encontrados manuscritos de faccionados em uma das casas de parente de preso.

Nesta segunda fase da operação, a Polícia Civil visa delinear o papel dos demais comparsas do policial penal, na prática desses crimes.

A operação Rottura reforça o compromisso da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Penal do Distrito Federal em manter a ordem e a segurança no sistema prisional, combatendo incisivamente a corrupção e as atividades ilícitas.