Médica da Marinha vítima de bala perdida será sepultada de forma privada

A Capitão de Mar e Guerra e médica Gisele Mendes Souza e Mello, que faleceu após ser atingida com um tiro na cabeça na última terça-feira (10/12), será sepultada na quinta-feira (12/12) de forma privada. Apenas familiares, amigos e colegas da Força Naval comparecerão.



A Marinha do Brasil (MB) informou que durante o funeral serão prestadas as devidas honras fúnebres, conduzidas pela Marinha. "A família solicita que sua privacidade seja respeitada neste momento de profunda dor", comunicou.

A Capitão de Mar e Guerra Médica e diretora da Escola de Saúde da Marinha, Adriana Lopes, gravou um vídeo se despedindo da colega. "Vivemos a perda irreparável de uma amiga e militar. Dra. Gisele era muito respeitada e admirada por todos, ela nos inspirava pela forma como encarava e vencia os desafios", lamentou. Veja o vídeo inteiro a seguir:

Tragédia no Rio de Janeiro

A Capitão de Mar e Guerra Médica Gisele Mendes Souza e Mello foi atingida na cabeça por um tiro dentro da unidade de saúde onde trabalhava, o Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD), na Zona Norte do Rio, na última terça-feira (10/12).

O tiro teria vindo de um confronto entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Complexo do Lins e supostos criminosos da Comunidade do Gambá. Gisele recebeu atendimento médico, mas não resistiu e faleceu na terça, no mesmo dia em que o filho de 22 anos fez aniversário.