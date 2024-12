Bilhetes de presos revelam estrutura financeira do Comboio do Cão

Bilhetes encontrados pelos policiais civis durante a operação Rottura, que prendeu um suspeito de facilitar a entrada ilegal de objetos e celulares para faccionados do Comboio do Cão, revelaram indícios de uma articulada estrutura de gestão financeira e comunicação entre integrantes da organização criminosa.

A operação foi desencadeada na manhã desta quinta-feira (12/12) pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil (Draco/ PCDF). De acordo com a apuração policial, o homem preso é comparsa de um policial penal já detido na primeira fase da operação, em julho.

À época, policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) encontraram um celular no sistema prisional, e as investigações revelaram o envolvimento do servidor público.

Buscas

A polícia cumpriu três mandados de busca e apreensão em cidades do DF e em Planaltina de Goiás. Os manuscritos encontrados nas residências continham informações de listas de contatos, valores financeiros e referências a movimentações e estratégias operacionais da facção. De acordo com a polícia, as mensagens indicam possíveis esquemas de controle financeiro, comunicação entre integrantes e a gestão de recursos dentro da organização.

Os bens apreendidos serão analisados para o aprofundamento das investigações. A operação Rottura reforça o compromisso da Polícia Civil do Distrito Federal e da Polícia Penal do Distrito Federal em manter a ordem e a segurança no sistema prisional, combatendo incisivamente a corrupção e as atividades ilícitas.