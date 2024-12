Gasolina mais cara nos postos de combustíveis assusta brasilienses

Os brasilienses que abasteceram os veículos nesta semana tomaram um susto ao se depararem com a gasolina mais cara — a comum chegou a média de R$ 6,19 a R$ 6,37. A aditivada alcançou o patamar de R$ 6,77.

O motorista de aplicativo Henrique Cesar Gomes, 42 anos, expôs o sentimento da maioria, especialmente de quem precisa abastecer para se sustentar. A gasolina pesa muito no bolso, pois metade do que ganha vai para os custos com combustível. “Isso atrapalha bastante minha renda, porque também tenho que colocar comida em casa”, disse.

“Estou optando por abastecer com etanol. É o melhor custo-benefício. Com R$ 100 de álcool, percorro a mesma distância que eu percorreria com R$ 200 de gasolina”, reforçou.

O motorista de aplicativo Henrique Cesar Gomes diz que gasta metade do que ganha com despesas de combustível (foto: Pedro Santana/CB)

Justificativa

De acordo com o presidente do Sindicato dos Postos de Combustível (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, a quantia anterior era de aproximadamente R$ 5,59 — dependendo da distribuidora —, cerca de R$ 0,56 menor que a média nacional, de R$ 6,15. Ele explicou que o valor estava baixo devido à concorrência entre as revendedoras.

“O mercado apenas está se reposicionando ao preço que estava antes da guerra de valores entre as revendas. As quantias que estavam sendo praticadas eram inviáveis”, justificou. Segundo ele, “a cotação que os postos estavam praticando era incompatível com a realidade, pois estava praticamente no valor de custo do produto”.

Ele acrescentou que o fim de ano traz várias despesas aos empresários, incluindo o pagamento do 13º salário aos funcionários, e muitos postos que aderiram aos preços abaixo da média nacional tiveram que revê-los. Paulo Tavares complementou que os preços variam conforme os postos de abastecimento.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso