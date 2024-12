Batida entre caminhão e micro-ônibus deixa dois feridos na DF-150

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o micro-ônibus pertence a uma empresa particular que realizava o transporte de funcionários - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Duas pessoas ficaram feridas, após um micro-ônibus bater de frente com um caminhão na DF-150, sentido Fercal, na tarde desta quinta-feira (12/12). Esse é o segundo acidente envolvendo caminhões na região em menos de um mês.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o micro-ônibus pertence a uma empresa particular que realizava o transporte de funcionários. Uma passageira, de 19 anos, teve um corte no rosto e precisou ser encaminhada ao Hospital Santa Helena. O motorista do micro-ônibus, 37, fraturou a perna esquerda e foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho.

O trânsito na pista ficou parcialmente interditado por conta do acidente. As causas da colisão estão sendo investigadas.

Rodovia da morte

A menos de um mês uma criança de 9 anos morreu esmagada por uma pedra, após um caminhão que tombou na DF-150. Guilherme Pires dos Santos saía com o primo Davi Avelino — que estava dentro de um carrinho de bebê — da casa da tia para ir à casa de uma mulher que cuidava deles. Eles andavam pela lateral da pista, quando foram atingidos por um pedra de grande porte, a qual era transportada por um caminhão caçamba que presta serviços para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) ficou responsável por investigar as causas do acidente. A perícia deve esclarecer se o caminhão apresentava irregularidades, se a carga excedeu o limite permitido ou se o veículo teve alguma falha mecânica.

À época do ocorrido, moradores locais cobraram mais medidas de segurança na rodovia e pediram a construção de uma pista de escape, para caminhões que percam os freios ou tenham outros tipo de problemas mecânicos.