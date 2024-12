Operação apreende 11 mil garrafas de vinho e 40 mil latas de óleo no DF

Operação ocorreu em duas rodovias do Distrito Federal - (crédito: Receita do DF/Divulgação)

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) realizaram uma megaoperação entre quarta-feira (11) e quinta-feira (12/12), resultando na apreensão de 11 mil garrafas de vinho e 40 mil latas de óleo em rodovias que cortam a região.

Na BR-060, os agentes identificaram um caminhão transportando as garrafas de vinho com nota fiscal inidônea, caracterizando irregularidades entre a carga e a documentação apresentada. O valor das mercadorias foi estimado em R$ 230 mil, com um crédito tributário (ICMS e multas) de R$ 137 mil.

Já na BR-020, uma carreta transportando as latas de óleo foi apreendida e encaminhada ao Depósito de Bens Apreendidos da secretaria. A base de cálculo das mercadorias foi estimada em R$ 280 mil, com crédito tributário de R$ 134 mil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo Silvino Nogueira Filho, coordenador de fiscalização tributária, combater a sonegação é crucial para garantir um ambiente de negócios justo e direcionar recursos para políticas públicas essenciais. “A fiscalização tributária busca combater a sonegação fiscal, criando uma sensação de risco para quem insiste em descumprir suas obrigações fiscais”, afirmou.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, reforçou que a prioridade da fiscalização é assegurar uma arrecadação justa. “Nosso objetivo é promover um ambiente de negócios saudável, onde aqueles que cumprem suas obrigações fiscais não sejam prejudicados por concorrentes desleais”, destacou.

A operação resultou em uma base de cálculo total de R$ 498 mil em mercadorias apreendidas e R$ 271 mil em créditos tributários, incluindo ICMS e multas.