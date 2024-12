Brasília derrota Vasco no Rio e encaminha acesso à Copa Super 8 no NBB

O Brasília Basquete volta do Rio de Janeiro com vitórias sobre Vasco e Botafogo e derrota para o Flamengo na série de três jogos fora de casa - (crédito: Maurício Almeida/R10 Score Vasco)

O Brasília Basquete retomou o caminho da vitória na noite desta quinta-feira ao derrotar o Vasco por 88 x 79 no alçapão do Ginásio de São Januário, no Rio, pela temporada 2023/2024 do Novo Basquete Brasil. A equipe candanga encerra a série de três partidas consecutivas na Cidade Maravilhosa com triunfos diante do Botafogo e do Vasco e a derrota para o Flamengo no último sábado, no Maracanãzinho.

O cestinha da partida foi Lucas com 21 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Outras duas peças foram fundamentais para o triunfo do Brasília. Rodrigues pegou oito rebotes e Cook distribuiu 8 assistências. Do lado vascaíno, Eddy contribuiu com 20 bolas na cesta.

"Sabíamos que era um jogo complicado. O Vasco tinha ganhado do Minas na última partida. Mas fomos muito bem. Fizemos um terceiro período muito bom e conseguimos manter uma vantagem mínima que nos levou a mais uma vitória. Agora, é abraçar essa boa fase e voltar pra casa e contar com apoio da nossa torcida", comentou Lucas depois da partida.

Antes da partida, os dois times homenagearam Amaury Pasos. Ídolo e um dos pioneiros do basquete nacional, o bicampeão mundial em 1959 e em 1963 com a Seleção Brasileira morreu nesta quinta-feira aos 89 anos, em São Paulo, onde foi sepultado.

A equipe da capital ocupa o terceiro lugar na classificação geral do NBB. O time está cada vez mais inclinado a disputar a Copa Super 8, figurar nos playoffs da competição nacional e brigar pelo título. A campanha de 10 vitória e três derrotas fica atrás apenas dos desempenhos do líder Minas e do Flamengo, o segundo colocado.

Criada em 2018, a Copa Super 8 é disputada no intervalo entre o primeiro e o segundo turno do NBB, obviamente entre os oito melhores a essa altura do campeonato. Há o cruzamento olímpico em sete jogos eliminatórias (quartas, semi e final). O campeão carimba o passaporte para a Champions League Américas na temporada de 2025/2026.

Depois de três jogos fora de casa, o Brasília Basquete retornará ao lar nesta segunda-feira diante do Pato Basquete. Na quarta, receberá o Paulistano. A sequência de cinco partidas no Distrito Federal inclui confrontos com São Paulo, Franca e Bauro antes da virada do ano.