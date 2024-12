Justiça por Izabel: acusado de matar ex na frente da filha pega 43 anos

O homem acusado de assassinar com um tiro Izabel Aparecida Guimarães de Sousa, 36 anos, em 4 de fevereiro de 2023, foi condenado pela Justiça a 43 anos e 18 dias em regime inicial fechado. O julgamento de Paulo Roberto Moreira Soares, 38, começou na quinta-feira (12/12), foi suspenso à noite e terminou na tarde desta sexta-feira (13/12).



O crime chocou Brasília pela crueldade e frieza do assassino. Izabel foi mora com um tiro na testa na frente da filha do casal, em Ceilândia. Um dia antes de ser morta, a mulher trocou a fechadura do portão, mas Paulo arrombou a porta e invadiu a casa.

Os jurados aceitaram as qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça: motivo fútil (pois teria sido praticado em razão de a vítima ter bloqueado aplicativos de contas bancárias do denunciado); recurso que dificultou a defesa da vítima (foi alvejada quando estava desarmada e próxima ao réu, dentro de casa, não havendo chances de defesa); feminicídio (crime praticado em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher); e o fato de o crime ter sido praticado na presença da filha do casal, que por ser criança tem os dados mantidos sob segredo de Justiça.





O crime

Izabel e Paulo se conheceram em 2006, ano em que iniciaram o namoro. Os dois tiveram uma filha, mas o relacionamento era conturbado, segundo relataram familiares. Damião Pedro da Silva, um dos cunhados da vítima, disse ao Correio na época do crime que, embora não houvesse agressão física por parte de Paulo, ele a ameaçava, caso rompesse a relação.

"Ela (Izabel) estava muito incomodada com as festas que ele ia. Ele saía demais e sempre andava acompanhado de mulheres. Chegou um momento em que ela decidiu romper a relação de uma vez", contou.

O casal e a filha moravam em uma casa no Conjunto F de Ceilândia. Quando os dois brigavam, Paulo costumava ir para a residência da mãe, a poucos metros de distância. Segundo Damião, à época, os dois não frequentavam o mesmo imóvel havia alguns dias. Na madrugada do crime, Izabel chegou a encaminhar uma mensagem a outro cunhado pedindo para que ele conversasse com Paulo e o aconselhasse a encerrar a relação de maneira amigável.

Em uma carta aberta publicada no dia do aniversário, em 24 de janeiro do ano passado, a vendedora desabafou sobre os desafios, as lutas e as vitórias da vida. "Escolhi essa data por ser uma data muito especial. 24/01, o dia que vim ao mundo, o dia que o Senhor me deu o sopro da vida."

Ainda na publicação, Izabel conta sobre a conquista do primeiro carro, aos 23 anos, e o nascimento da filha, aos 27. "Generosidade é um dom que carrego dentro de mim. Faço sempre o melhor que posso para todos que estão ao meu redor, e nunca precisei pisar nos outros", escreveu.

Horas antes de ser assassinada, Izabel usou o Instagram para publicar vídeos de uma reforma feita na casa, incluindo a troca da fechadura do portão, que, segundo familiares, seria para impedir a entrada de Paulo na residência. Mesmo assim, o ex invadiu o local e abordou a vítima no quarto junto à filha. Os dois discutiram e ele efetuou um disparo de arma de fogo contra a cabeça dela, na frente da criança.