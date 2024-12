Integrantes de torcida espancam, roubam e deixam homem nu em mercado

Três integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel, do Corinthians, foram presos preventivamente em uma operação desencadeada na manhã desta sexta-feira (13/12) pela 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte). Os uniformizados são acusados de espancar e roubar um homem que estava vestido com um short do Vasco, no estacionamento de um supermercado atacadista, na M Norte.

O bando chegou ao estabelecimento em quatro pessoas, em 20 de outubro. Vestindo camisetas da torcida, três deles entraram no atacadista, enquanto um permaneceu dentro do carro, na área externa. “Eles fizeram algumas compras no interior do mercado, quando se depararam com a vítima vestindo um short do time do Vasco. Depois das compras, esses três autores se juntaram no estacionamento e agrediram a vítima”, detalhou o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing.

O rapaz — que não é filiada a nenhuma torcida organizada — foi espancado em plena luz do dia, teve o cartão bancário roubado pelo grupo criminoso e foi deixado completamente nu no estacionamento. A vítima ainda conseguiu pedir ajuda ao pai e compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Prisão

Por meio do circuito interno do supermercado (veja o vídeo acima), a polícia identificou dois dos autores, que tiveram as prisões preventivas decretadas. No entanto, as câmeras não registraram o momento exato das agressões, tampouco o quarto envolvido no crime.

Nesta manhã, os investigadores cumprem três mandados de busca e apreensão nas regiões de Samambaia, Taguatinga e Sol Nascente, incluindo a sede da torcida. Dois homens, de 29 e 32 anos, foram detidos preventivamente. Eles vão responder por roubo majorado.

Os outros dois autores ainda não foram identificados até o momento e eventuais denúncias podem ser feitas pelo número 197 da PCDF.