Nova frota de 90 ônibus com ar-condicionado da Marechal começa a circular

Nesta segunda-feira (16/12), o transporte público coletivo do Distrito Federal recebeu mais 90 ônibus novos, da empresa Marechal. Os veículos, que contemplam a renovação da frota, foram expostos no Eixão Sul, na altura da 102. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), foi por meio da reorganização das linhas e da renovação dos contratos que a população pôde ter acesso à "frota mais moderna do Brasil".

"A gente tem cobrado para que (todos os ônibus) venham com ar-condicionado para dar conforto às pessoas que transitam. Todos os ônibus também têm câmeras internas que trazem segurança à população", disse Ibaneis. Os coletivos, da fabricante Volvo, serão incorporados ao sistema para operar nas linhas da área 4, nas cidades do Guará, Park Way, Arniqueiras, Águas Claras, Taguatinga e Ceilândia.

Zeno Gonçalves, secretário de Transporte e Mobilidade (Semob), destacou que a substituição dos veículos é fundamental para garantir o transporte coletivo com a qualidade que a população exige. “São veículos mais confortáveis, de tecnologia moderna, e isso é primordial para que o transporte seja seguro e eficiente para a população. Mas, além melhorar a qualidade dos veículos, estamos modernizando o sistema e ampliando a oferta de coletivos em todas as regiões administrativas do DF", afirmou.

A expectativa, de acordo com o chefe da pasta, é que o transporte público seja, cada vez mais, uma opção atraente para os cidadãos. Fabricados em Curitiba (PR), os novos ônibus Volvo B320R são equipados com tecnologias avançadas para oferecer mais conforto, segurança e sustentabilidade — visto que utilizam motores Euro 6, que emitem menos poluentes.

Os coletivos também contam com sistema de freios moderno e portas de ambos os lados para facilitar o embarque e desembarque nos corredores exclusivos da EPTG e do Boulevard. Com sistema de “ajoelhamento”, a suspensão promove mais acessibilidade, facilitando a entrada e saída de todos os passageiros.