Semana no Distrito Federal começa com 649 vagas de emprego

Nesta segunda-feira (16/12), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 649 vagas de emprego disponíveis, com salários que variam entre R$ 1.412 e R$ 3 mil, para cargos com ou sem experiência exigida.

As oportunidades de trabalho estão distribuídas em 18 regiões administrativas, como Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, Sol Nascente, Gama e Plano Piloto. Os salários a partir de R$ 1,4 mil contemplam opções como auxiliar de limpeza, atendente de lojas e ajudante de carga e descarga de mercadoria.

A maioria das vagas não exige experiência anterior ou escolaridade e oferecem benefícios. Além disso, 62 vagas — auxiliares de contabilidade e de limpeza, além de tecnólogo em gestão da tecnologia da informação — são exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

Para os cargos com salário acima de R$ 2 mil, as alternativas são para carpinteiro, churrasqueiro, garçom, cozinheiro geral, marceneiro e representante comercial autônomo. As regiões atendidas são Gama, Taguatinga, Jardim Botânico, Guará, Paranoá e Samambaia.

Quem deseja concorrer às vagas com os salários mais altos, a partir de R$ 3 mil, pode se candidatar para as profissões de reparador de instalações telefônicas ou chefe de cozinha, sendo necessário experiência comprovada para o último cargo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Com informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF)