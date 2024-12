Mulher que fugiu de delegacia é presa em barraco na Estrutural; veja vídeo

A mulher que conseguiu se livrar das algemas e fugir da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) foi recapturada na manhã desta terça-feira (17/12), no Setor de Chácaras Santa Luzia, na Estrutural.

Identificada como Ana Cláudia Gomes, de 27 anos, a suspeita que, segundo a polícia, atua como garota de programa, havia sido presa no domingo (15/12) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), acusada de tentativa de homicídio e corrupção de menores. No entanto, conseguiu escapar pelos fundos da delegacia depois que uma agente afrouxou as algemas a pedido da mulher, sob a alegação de que estavam “muito apertadas”.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Ana Cláudia aguardava a finalização dos procedimentos para ser transferida à carceragem. Mesmo algemada ao banco de contenção dentro da delegacia, ela conseguiu deslocar o polegar, passando a mão pelas algemas, e fugiu do local. Veja o vídeo dela deixando a delegacia rumo à carceragem da PCDF.

Após a fuga, os investigadores iniciaram buscas e descobriram que a mulher estava escondida em um barraco na Estrutural, com apoio de amigas e familiares, que forneciam alimentos e roupas. Com base em uma denúncia anônima, os policiais localizaram o esconderijo. Ao ser abordada, Ana demonstrou nervosismo, mas foi detida sem resistência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ela não deixou o DF por falta de condições financeiras. Agora, aguardará audiência de custódia.