Ourives comprou joias furtadas por diarista e vendeu por R$ 30 mil

Policiais civis da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) deram continuidade às investigações relacionadas ao furto cometido por uma empregada doméstica contra uma patroa, no Sudoeste, e prenderam, na manhã desta terça-feira (17/12), um ourives por receptação. As joias furtadas da vítima estavam à venda no estabelecimento comercial, localizado na Cidade Ocidental, no Entorno do DF.

A ação é um desdobramento das diligências feitas na semana passada, que identificaram a subtração de joias avaliadas em cerca de R$ 150 mil pela diarista da vítima. Durante a operação, foram encontradas as peças subtraídas e R$ 5 mil em espécie.

A investigação revelou que o ourives adquiriu os produtos subtraídos pelo valor aproximado de R$ 6 mil e que comercializou a maior parte desses objetos pelo valor aproximado de R$ 30 mil. Os policiais conseguiram recuperar diversos objetos, incluindo joias, bolsas e roupas.