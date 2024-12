Bancada do DF ganha mais tempo para defender Fundo Constitucional

Foco da bancada do DF está na conversa do relator do projeto. - (crédito: Ed Alves/CB)

A bancada do Distrito Federal na Câmara dos Deputados e o GDF ganharam mais um dia para articular em defesa do Fundo Constitucional (FCDF). Isto porque o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira (PP-AL), confirmou que o Projeto de Lei 4.616/2024, que altera o cálculo de reajuste do repasse, será votado nesta quarta-feira (18/12).

Ao Correio, a deputada Erika Kokay (PT-DF) disse que enxergou a definição como algo positivo. “O mais importante, agora, é conversar com o relator (Isnaldo Bulhões Jr.), na perspectiva do convencimento. A questão não é estranha a ele, pois o deputado também era líder do MDB quando houve a primeira tentativa de mexer com o FCDF, no ano passado”, comentou.

De acordo com a parlamentar, o fundamental é que a bancada do DF consiga retirar do projeto o artigo que pretende alterar o cálculo de reajuste do FCDF. “Está tudo se encaminhando para essa conquista”, pontuou Erika Kokay.

Previsão

Em uma coletiva na tarde desta terça-feira (17/12), Arthur Lira disse previsão é que os deputados aprovem, nesta terça (17/12), apenas o PLP 210, que trata, dentre outras coisas, de gatilhos de contenção de gastos, desvinculação de fundos e o bloqueio de emendas parlamentares.

“Após a votação do PLP, vamos reunir os líderes de novo para tratar os assuntos de mérito que foram tratados a respeito do PL e da PEC. Mas a previsão é de votação desses dois temas amanhã (18/12), na sessão da tarde”, disse Lira.