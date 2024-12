The Best: Ibaneis parabeniza Vinícius Júnior pela conquista do prêmio

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), parabenizou o jogador de futebol Vinícius Júnior, que ganhou prêmio The Best, da FIFA, como o melhor jogador do mundo, nesta terça-feira (17/12).



Por meio de suas redes sociais, Ibaneis classificou a conquista como um "dia histórico e de muito orgulho para o futebol brasileiro".



"17 anos depois, temos um brasileiro, Vinicius Jr., premiado como o melhor jogador do mundo. Essa é a demonstração de como o esporte tem o poder de superar todas as barreiras", comentou o governador.

O prêmio

Vinícius Júnior venceu o prêmio The Best da Fifa, nesta terça-feira (17/12), em Doha, no Catar, e coroou uma temporada de gala em 2023/24. Aos 24 anos, o craque do Real Madrid e do Brasil se tornou o segundo mais jovem do país a levar o troféu, atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Foram 26 gols e 11 assistências em 49 jogos, além dos títulos da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol.



Vini Jr. encerrou um jejum de 17 anos desde a última vez que um brasileiro foi eleito melhor do mundo. Assim, ele se junta a Romário, Ronaldo Fenômeno (três vezes), Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho (duas vezes) e Kaká como atletas do Brasil eleitos pela Fifa desde 1991.