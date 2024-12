Correio promove hoje (18/12) debate sobre Fundo Constitucional

A bancada federal do DF terá poucos dias para articular novos apoios e se reunir com o relator do projeto que pretende alterar a forma de repasse do Fundo Constitucional - (crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Hoje (18/12), em mais uma edição do CB.Debate, o Correio Braziliense vai reunir autoridades, especialistas, juristas e representantes do setor produtivo para deliberar sobre o Fundo Constitucional. O evento, denominado Entre os Eixos do DF: o Fundo Constitucional do Distrito Federal, acontece no auditório do jornal e será transmitido ao vivo no Youtube.

Entre os nomes confirmados para o debate estão: a vice-governadora do DF, Celina Leão; o vice-presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), André Clemente; o presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Paulo Maurício Braz Siqueira; o secretário de Economia do DF, Ney Ferraz; a ex-governadora do DF, Maria de Lourdes Abadia; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur; o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar; o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel; o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire; o presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF), Roberto Botelho e a delegada do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF (Sindepo-DF), Cláudia Alcântara.

A representante do Sindepo-DF falou ao Correio sobre a importância do FCDF para a categoria. "Alterar o índice de correção do Fundo Constitucional para o IPCA representa um retrocesso para a manutenção da segurança pública no DF. Isso comprometeria os serviços essenciais e colocaria em risco os direitos de policiais, incluindo os delegados, de exercerem suas funções com as condições necessárias. Defender o modelo atual de reajuste pela RCL é crucial para garantir a sustentabilidade financeira e a autonomia da Polícia Civil do DF e de outros serviços financiados pelo fundo", destacou Cláudia Alcântara.

O debate será conduzido pelos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza. "Aprofundar o debate sobre a dependência financeira do Distrito Federal para manutenção da qualidade dos serviços públicos é importante para o entendimento de que cortar repasses federais para Brasília não é o melhor caminho para o ajuste fiscal. Esses cortes não representam nada para a União e mas são fundamentais para o DF", destacou a jornalista e colunista Ana Maria Campos. Carlos Alexandre de Souza também pontuou a relevância da pauta neste momento. "O ataque ao FCDF resulta de uma incompreensão do papel de Brasília. Como capital da República, ela responde administrativamente pelo país, atribuição que não cabe a nenhum outro município ou unidade da Federação. Prejudicar o DF é prejudicar o Brasil", pontuou.