Renova DF: 2.340 alunos se formam no 3° ciclo de 2024 do programa

O ginásio regional de esportes do Cruzeiro foi o palco da cerimônia de conclusão do 3º Ciclo de 2024 do programa Renova-DF, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet). Ao todo, 2.340 alunos concluíram o curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção e receberam o certificado nesta sexta-feira (20/12).

Desde o seu início, em 2020, o Renova DF formou mais de 23 mil alunos e recuperou 2.450 equipamentos públicos. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, destacou a importância de gerar oportunidades para os formandos. “Precisamos ter consciência de que os nossos atos refletem diretamente na transformação de vidas. É isso que a gente quer fazer. Dar a oportunidade para as pessoas e que cada um possa ter o protagonismo da sua história”, declarou.

O secretário de Estado de Governo, José Humberto Pires trouxe aos formandos uma notícia direta do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. “Nós estamos agora no final do ano, época do Natal, época da gente conviver mais perto das famílias, dos amigos, época de perdoar. É uma época de esperança, porque daqui a pouco é 2025, que vai ser ainda muito melhor do que 2024. O Ibaneis pediu para eu avisar que o dinheiro está na conta e que vocês vão poder sair daqui e gastar para fazer a melhor ceia de Natal”, anunciou.

Impacto

Um dos formandos, Gildei Cândido de Sousa, de 41 anos, conta que se sentiu realizado ao completar o curso de qualificação. “Foi uma das melhores experiências da minha vida. Pude conhecer pessoas novas e adquiri muito conhecimento na área profissional”, destacou ao Correio. Ele ainda reforçou que o projeto superou todas as expectativas. “Eu fiquei um pouco sem saber, mas hoje, depois de formar, eu vejo que foi maravilhoso”, enfatizou.

A qualificação não abraça somente os brasilienses, mas pessoas estrangeiras também. Como é o caso da venezuelana, Marlenis del Valle Centeno López, 46, que disse ter ficado muito feliz com a conquista do diploma. "Foi uma experiência muito bonita e que jamais vou me esquecer. Não sou brasileira, mas me senti acolhida pelos alunos e professores. De verdade, eu gostei bastante", afirmou.



O programa Renova DF oferece capacitação em áreas como jardinagem, serralheria, pintura e construção civil. A qualificação aplicada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (SENAI-DF) tem duração de 240 horas (três meses), com 4h diária. Os alunos recebem uma bolsa equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, lanche e kit uniforme. Após o aprimoramento teórico, os estudantes colocam em prática o que aprendem na recuperação de equipamentos públicos.

Segundo levantamento da Sedert, neste 3º ciclo de 2024 foram revitalizados 127 espaços públicos, como praças, parques e campos sintéticos, que vão beneficiar a população do Engenho das Lajes, Guará, Caub II, Samambaia, Ceilândia, Lago Sul, Plano piloto, Fercal, Águas Claras, Riacho Fundo II, Taguatinga, Recantos das Emas, Estrutural, ParK Way e Sol Nascente.