Objetivo do Renova-DF é ter 30% das turmas com emprego ao fim do programa

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), entregou os diplomas de conclusão de curso, na manhã desta quarta-feira (6/3), para cerca de 1.244 alunos do RenovaDF no curso de auxiliar de manutenção. Presente na cerimônia, o governador Ibaneis Rocha afirmou que planeja assinar uma portaria para garantir vagas de empregos para os alunos do programa.



“Em breve, nós vamos estar assinando uma portaria onde nós teremos mais vagas de emprego. O nosso objetivo é que 30% das turmas saiam empregadas”, destacou o governador durante o evento de formatura ocorrido no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro. “Nós estamos fazendo uma parceria com vários segmentos que empregam no DF para que as pessoas sejam direcionadas exatamente a esses programas de emprego para as empresas e para que tenham apoio maior e uma colocação no mercado de trabalho ainda maior”, disse.

Na ocasião, o chefe do Executivo local comentou ainda que o programa é bastante exitoso. “Nós tiramos várias pessoas que muitas vezes já tinham perdido a esperança e que ingressam dentro do RenovaDF e conseguem revitalizar as vidas. É um programa verdadeiramente social e tem um alcance muito grande. O mais importante é a transformação das vidas”, disse Ibaneis. Este é o sexto ciclo do programa relativo às turmas do ano de 2023.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, comentou que a expectativa da pasta é que todas as pessoas, ao receber o diploma, se insiram no banco de dados de intermediação para que haja oferta para as empresas. “Nós estamos trabalhando no decreto que na verdade é uma parceria com o Sindicato da Construção Civil para que as vagas que forem surgindo nas próprias obras públicas que foram contratadas ou nas novas oportunidades sejam aproveitadas pelas pessoas que fazem um curso que é custeado pelo governo”, ressaltou.

Os alunos formandos fizeram o curso de qualificação profissional de Auxiliar de Manutenção, com noções de diferentes profissões tais como: Jardineiro, Serralheiro, Pedreiro e Pintor.

Segundo a Sedet-DF, neste ciclo, foram recuperados 78 equipamentos públicos, incluindo praças, parquinhos e campos sintéticos. As regiões administrativas contempladas foram: Sudoeste, Paranoá, Sobradinho II, Ceilândia, Plano Piloto, Samambaia, Varjão, São Sebastião, Recanto das Emas, Metropolitana, Riacho Fundo I, Cruzeiro, Candangolândia, Taguatinga, Gama, Brazlândia e SCIA.

Ainda de acordo com a pasta, até o momento mais de 20.545 alunos receberam o certificado de qualificação do RenovaDF e 1,5 mil estão fazendo o curso. Além disso, mais de 2,1 mil equipamentos públicos foram recuperados pelos alunos desde o início do programa, com 31 cidades contempladas.

Renova DF

Lançado em 2021, o Renova DF é um programa de qualificação profissional que atende às demandas das Administrações Regionais. Os cursos oferecidos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai/DF), com duração de 240 horas, ou seja, três meses, com quatro horas diárias.

O Programa busca atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, imigrantes, pessoas em situação de rua e egressos do sistema prisional. Para o curso, os alunos recebem uniforme, equipamento de proteção individual, lanche e uma bolsa benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Ao fim das aulas, é entregue a certificação aos aprovados.

Os estudantes aprendem a noção básica na área de construção civil, com aulas de forma presencial. Durante o período de estudos, eles recuperam os espaços públicos da cidade, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, Vilas Olímpicas e viadutos. Segundo a Sedet-DF, desde o início do programa, foram cerca de 2,1 mil equipamentos públicos revitalizados.