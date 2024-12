Ibaneis: "Vamos ver se o governo Lula agora também para de me incomodar"

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha expressou alívio com o desfecho da votação do Fundo Constitucional no Senado, que manteve o texto aprovado anteriormente pela Câmara dos Deputados. O governador enfatizou que acredita que não haverá mudanças no FCDF. “Eu acho que parou, vamos ver se o governo Lula agora também para de me incomodar”, disse.

“Já foi votada a matéria no Senado, mantido o texto que veio da Câmara dos Deputados. Eu espero que nós não tenhamos mais surpresas para frente, porque já é a segunda vez em um ano e quatro meses. Isso dá muito trabalho para a gente”, declarou o governador, durante a reinauguração da Praça da Bíblia, na Candangolândia.

Durante a coletiva, Ibaneis reconheceu o papel das lideranças do Congresso Nacional durante o processo de votação. “Graças a Deus nós temos o respeito da grande maioria das lideranças dentro do Congresso Nacional, em especial os dois presidentes, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Conseguimos transmitir a nossa vontade de manutenção desse fundo pela importância dele para toda a população do Distrito Federal”, afirmou.