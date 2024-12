Ibaneis visita novos quiosques do Buriti e almoça com comerciantes

Ibaneis almoça em novos quiosques do Palácio do Buriti - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

De cara nova, os quiosques que ficam próximos ao Palácio do Buriti receberam a visita do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que visitou as instalações e aproveitou para almoçar, nesta sexta-feira (20/12). O espaço, que conta com 20 boxes, foi reformado recentemente com o investimento de R$ 2,3 milhões, com o objetivo de oferecer melhor infraestrutura para os empresários que trabalham há décadas no local.

Ibaneis Rocha conversou com os lojistas e destacou a importância da manutenção do espaço. “Desde o início do governo eu falava que a gente tinha que organizar essa área para poder dar uma melhor condição para os empresários que estão aqui ao nosso lado, que há tanto tempo estavam naquelas barracas, mal alojados e sem condições de higiene”, afirmou Ibaneis Rocha.

“Estou muito feliz com essa reforma que foi feita. Durante a visita que fizemos aos comerciantes, vimos a alegria deles todos pela dignidade que foi emprestada a todo esse pessoal. O sentimento é de alegria e desejo um feliz Natal para todos, que Deus abençoe as suas famílias”, declarou o governador do DF.

Obra

Iniciada em 2023, a obra teve como objetivo modernizar a área dos tradicionais quiosques e o estacionamento nas proximidades do Palácio do Buriti. O investimento total foi de R$ 2,3 milhões, em uma área de 1,6 mil metros quadrados. A nova estrutura conta com uma cobertura metálica que protege os comerciantes e frequentadores das chuvas e fortes raios solares.

O presidente da Novacap, Fernando Leite explicou alguns dos pontos que foram executados na reforma. “Fizemos serviços de drenagem, construímos banheiros e estacionamento e plantamos novas árvores e flores. É uma obra moderna, com funcionalidade e acessibilidade. Estamos muito felizes porque atingimos o nosso objetivo”, reforçou.

A engenheira de alimentos Welma Almeida Paiva, 43 anos, conta que a reforma chegou em uma hora boa, pois a antiga estrutura não favorecia o trabalho. “Agora podemos oferecer um ambiente melhor para estar atendendo os clientes e até mesmo os funcionários. Um ambiente com qualidade para poder trabalhar, porque antes tínhamos grande dificuldade, porque trazíamos água de casa para poder fazer a comida”, relembra ao Correio.

“O sentimento é de gratidão por nosso quiosque estar finalmente regularizado. É um dia histórico para nós, pois temos uma infraestrutura de qualidade. Quero seguir expandindo e procurando sempre aperfeiçoar o nosso trabalho, trazendo novidades, e eu quero colocar em prática também os meus conhecimentos como engenheira”, enfatizou Welma Almeida.