Corpo de gerente do Tatico que morreu em acidente será enterrado nesta segunda

Está marcado para esta segunda-feira (23/12) o velório de Lourival de Oliveira Cassiano, 57 anos, uma das vítimas do grave acidente que deixou quatro pessoas mortas em Paracatu (MG). Neste sábado (22/12), os corpos da mulher dele, Viviane Ferreira Alves, da filha do casal, uma bebê de 1 mês, e do enteado de 11 anos foram sepultados na cidade de Campo Azul, em Minas Gerais. Um menino de 5 anos, filho de Viviane, sobreviveu e está internado no Hospital de Base.

Lourival e a esposa trabalhavam em uma das unidades da rede de supermercados Tatico, em Águas Lindas de Goiás. O casal e as crianças estavam a caminho de Paracatu para passar o Natal na cidade mineira, quando colidiram o carro de frente com uma carreta. Lourival, Viviane, a bebê e o menino de 11 anos morreram na hora. A outra criança ficou presa às ferragens, foi resgatada e conduzida ao hospital.

Na manhã deste domingo, foram sepultados os corpos de Viviane, da bebê e do filho.

O velório de Lourival nesta segunda-feira será no Cemitério de Taguatinga, às 8h. O sepultamento está marcado para 10h30.

Acidente

A tragédia ocorreu por volta das 6h20, na BR-040. Ao Correio, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que os cinco integrantes da família estavam em um carro de passeio, quando colidiram de frente com uma carreta.

Os únicos sobreviventes do acidente foram a criança de 5 anos e o condutor da carreta.

O menino ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi conduzido a um hospital de Paracatu e, depois, transferido de helicóptero para o Hospital de Base. O cachorro da família estava no veículo e também morreu.