Gerente do Tatico e esposa estão entre os mortos de acidente em MG

O casal trabalhava na mesma unidade do Tatico, em Águas Lindas - (crédito: Redes sociais)

Entre as vítimas do acidente que deixou quatro pessoas da mesma família mortas, em Minas Gerais, estão o gerente da unidade de Águas Lindas da rede de supermercados Tatico, Lourival de Oliveira Cassiano, e a esposa dele, Viviane Ferreira Alves, que trabalhava como fiscal de caixa no mesmo estabelecimento.

Além do casal, morreram um menino de 11 anos e uma bebê de um mês. A terceira vítima, uma criança de 5 anos, está internada em estado grave no Hospital de Base, na capital. Os dois meninos são filhos de Viviane, fruto de um outro relacionamento.

Há um mês, a mulher deu à luz a uma bebê, filha de Lourival. Nas redes sociais, a fiscal de caixa publicava fotos dos momentos em família. Em nota, o Tatico lamentou a morte dos funcionários. Segundo informações, a família morava em Águas Lindas.

“Ao longo da sua jornada, dedicou esforços incansáveis para fortalecer o conceito de respeito aos clientes e promover um ambiente de trabalho exemplar entre os colegas de profissão. Também perdemos sua esposa, Viviane, que igualmente contribuiu com dedicação e excelência com seus serviços no grupo Tatico, sendo um exemplo de retidão e habilidade”, publicou o estabelecimento nas redes sociais.

Acidente

A tragédia ocorreu por volta das 6h20, na BR-040. Ao Correio, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) informou que os cinco integrantes da família estavam dentro de um carro de passeio, quando colidiram de frente com uma carreta.

Os únicos sobreviventes do acidente foram a criança de 5 anos e o condutor da carreta. O menino ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros. Ele foi conduzido a um hospital de Paracatu e, depois, transferido de helicóptero para o Hospital de Base. O cachorro da família, que estava no veículo, também morreu.