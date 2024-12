Colisão causa capotamento e interdita BR-060 no Recanto das Emas

Três veículos colidiram e houve capotamento na tarde deste domingo (22/12), na rodovia BR-060, na altura do Km 05, no Núcleo Rural Vargem da Benção, Recanto das Emas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas.

O primeiro veículo envolvido, um Ford Ka vermelho, conduzido por um homem de 31 anos, capotou e parou com as rodas para cima. O outro veículo, um Honda Civic cinza, teve o condutor, ainda não identificado, atendido com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Os condutores e passageiros foram atendidos pelas equipes de socorro conscientes, orientados e estáveis, sem a necessidade de transporte para unidades de saúde.



A via foi totalmente interditada durante o atendimento, o que provocou congestionamento na região. A situação foi controlada e o local ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).