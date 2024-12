Carro capota dentro do túnel Rei Pelé e interdita duas faixas

Um carro capotou, após colidir com outro veículo dentro do túnel Rei Pelé, em Taguatinga. O acidente envolveu um Honda WR-V, de cor vermelha e um Fiat Palio, de cor prata, que estava capotado com as quatro rodas para cima. A batida aconteceu nesta quarta-feira (25/12), na via sentido Ceilândia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência às 10h16 e utilizou três viaturas para o atendimento. O condutor do Palio, identificado como F. G. V. F, de 25 anos, estava fora do veículo, consciente e orientado. A condutora do Honda WR-V, identificada como A.C.A.P, 56, não apresentava lesões, apenas uma crise nervosa devido ao acidente. Ambos foram atendidos no local e não precisaram ser encaminhados para o hospital.

Após o acidente, duas faixas do túnel foram interditadas para o atendimento da ocorrência, mas uma parte permaneceu liberada para o tráfego de carros. Ainda não há informações sobre a dinâmica do capotamento. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pelo local.