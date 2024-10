Túnel Rei Pelé será fechado nas madrugadas de terça (22/10) e quarta (23/10)

O Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, ficará temporariamente fechado nas madrugadas de terça-feira (22/10) e quarta-feira (23/10), de 23h às 5h, para o ajustamento de novas câmeras instaladas no local, que fazem parte do sistema de automação da estrutura.

De acordo com a Secretaria de Obras, os trabalhos serão iniciados pelo lado norte (sentido Ceilândia), que ficará fechado no dia 22, e no lado sul (sentido Plano Piloto), em 23/10. “Esses ajustes nas câmeras integram um conjunto de melhorias no sistema de automação do túnel, que é essencial para a operação e o monitoramento do tráfego em tempo real, além de contribuir para a segurança dos motoristas que utilizam o túnel diariamente”, explicou o secretário Valter Casimiro.

A pasta detalhou que o serviço de regulagem das câmeras, que foram recentemente compradas, buscam a otimização da operação do túnel. A previsão é que os serviços sejam concluídos até a madrugada de quarta-feira (23/10), garantindo que o tráfego esteja normalizado ao longo do dia.

*Com informações da Agência Brasília