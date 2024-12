Procurando emprego? DF tem vagas em agências do trabalhador nesta quinta

Quem estiver procurando emprego neste final de ano pode encontrar uma oportunidade nas 235 vagas em agências do trabalhador ao redor do DF, ofertadas nesta quinta-feira (26/12). Os empregos podem ser encontrados em 10 regiões administrativas, são elas: Asa Norte, Águas Claras, Ceilândia, Gama, Guará, Itapoã, Samambaia, São Sebastião, Vicente Pires e Taguatinga, que tem o maior número de vagas com 66, cinco delas para pessoas com deficiência (PcD).

Para pessoas com ensino médio completo, as agências oferecem 52 vagas para operador de caixa, a maioria sem a necessidade de experiência prévia. Os salários vão de R$ 1.515 a R$ 1.775, além de benefícios. O posto com a maior remuneração está em Ceilândia Norte, com três vagas para pedreiro, sem necessidade de experiência, com salário de R$ 2.200 e benefícios adicionais.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

* Com informações da Agência Brasília