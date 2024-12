90% dos lojistas no DF farão promoções em janeiro, aponta pesquisa

Pesquisa do Instituto Fecomércio-DF aponta que quase 90% dos lojistas farão promoções de queima de estoque após as vendas de Natal. Cerca de 70% dos lojistas darão início ao desconto já na primeira quinzena de janeiro. É neste momento que a maioria dos consumidores retorna ao comércio para realizar a troca dos presentes que ganharam no Natal. É também nesta hora que muitos aproveitam para realizar novas compras, agora com produtos em promoção. Outros 17% dos comerciantes darão início às promoções na segunda quinzena de janeiro, enquanto o restante só iniciará os descontos em fevereiro.

Redução de preços

As ofertas têm dois objetivos principais: liquidar estoques acumulados para o Natal e renovar as prateleiras para o início de 2025. Os descontos podem chegar a 60% dependendo do produto, mas a maioria dos lojistas planeja trabalhar com reduções de 20%

no valor dos produtos.

Temporada de trocas

Após o intenso movimento das compras de Natal, o comércio do Distrito Federal se organiza para atender os consumidores que desejam trocar produtos. "Esse momento é visto como uma nova oportunidade para os lojistas, já que muitos clientes aproveitam a ida às lojas para adquirir itens de maior valor ou acrescentar novos produtos às compras", destaca o presidente

da Fecomércio, José Aparecido Freire.

1/3 dos consumidores voltam às lojas

A Fecomércio-DF estima que cerca de um terço dos presenteados deve retornar às lojas para realizar trocas. O presidente da entidade, José Aparecido Freire, ressalta a importância de os consumidores estarem atentos às normas de troca para evitar contratempos. "Cada loja pode adotar regras próprias, então é essencial que os clientes fiquem atentos aos prazos e condições para uma troca tranquila", recomenda Aparecido.

Principais pontos que merecem atenção:

Prazos: Normalmente, itens adquiridos em lojas físicas possuem prazo de até 30 dias. No caso de compras realizadas pela internet, o Código de Defesa do Consumidor estabelece sete dias, contados a partir da data de recebimento do produto.

Documentação exigida: Algumas lojas pedem o cupom de troca ou a nota fiscal, enquanto outras aceitam apenas que o produto esteja em perfeitas condições, com etiquetas e embalagem originais.

Plebe Rude puxa público para o palco

No último dia da programação de reinauguração da Sala Martins Pena, na noite de segunda-feira, o público literalmente inaugurou o palco, se juntando à banda Plebe Rude . "Brasília, o palco é de vocês! Pode vir!", convocou Philippe Seabra, líder da banda. E a festa foi completa com as pessoas ovacionando o Rock Brasília, ao som de "Até Quando Esperar".

"Os cambistas são o Arthur Lira da cultura" , diz baixista

Andre X, baixista da banda, num determinado momento do show, falou da importância da reabertura do Teatro Nacional e da programação que será definida. Pediu para que fosse um espaço realmente voltado às expressões artísticas e para a cultura popular."Que seja até para o sertanejo… Mas não para coaches!". E fez uma crítica à atuação dos cambistas. "Precisamos acabar com eles. São o Arthur Lira da cultura, os rentistas do acesso à arte", disparou, se referindo ao presidente da Câmara dos Deputados e foi aplaudido.

Teatro para o povo

Lembrou ainda que o arquiteto Lucio Costa escolheu o local do Teatro Nacional para que fosse popular. "Ele quis que fosse perto da Rodoviária, para que as pessoas tivessem mais acesso", frisou.

Lição de liderança

O Natal para a co-fundadora do Grupo Sabin Sandra Costa é mais que especial. A celebração é dupla, pois dia 25 é data também do seu aniversário. A empresária recebeu muitas homenagens dos amigos e da família. Assídua jogadora de golfe, ela aplica no esporte lições de gestão. Conta que não aceita fingir que errou uma jogada, ignorando o paradeiro da bola. "O certo é a gente ir atrás da bola que saiu do caminho e recuperá-la. Colocá-la de novo no jogo. E não, simplesmente, substituí-la", diz ela.

Mcdonald's e Ministério do Desenvolvimento Social assinam acordo

A maior franquia do McDonald's no mundo e operadora da marca no Brasil, a Arcos Dourados, firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O encontro contou com a presença do ministro da pasta Wellington Dias, da Vice-Presidente de Relações Governamentais da Arcos Dorados, Marlene Fernandez, e do presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, Rogério Barreira.

Cadastro Único

Pela inclusão social e empregabilidade de jovens, a parceria vai ampliar o alcance das oportunidades de emprego formal para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), instrumento do Governo Federal que mapeia dados socioeconômicos a fim de identificar famílias que sejam necessitadas de programas sociais. Atualmente, a Arcos Dorados e o sistema McDonald's empregam juntos cerca de 70 mil pessoas no Brasil, sendo que apenas na AD mais de 60% delas têm menos de 24 anos.

frase

A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão; e a coragem, a mudá-las. Santo Agostinho