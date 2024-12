Helena e Ravi são os nomes mais registrados no DF em 2024. Veja lista

Pelo segundo ano consecutivo, Helena foi o nome mais escolhido pelos pais para registrar as filhas no Distrito Federal, com 452 registros. A escolha de Helena tem se sustentado com destaque ano a ano no Ranking Nacional de nomes. E já era preferência nacional na década de 50, com mais 15,9 mil brasilienses batizadas ao longo da história.

Entre os meninos, Ravi se consolidou em primeiro lugar no levantamento da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país, e que reúne informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos registrados em todo o Brasil. Foram 421 registros, atrás de Noah, com 399. Em 2022, Miguel predominou entre meninos.

A plataforma permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras.

O Ranking dos nomes mais registrados no DF reforça ainda a preferência estadual por nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Theo e Maitê, em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global. As escolhas demonstram que há uma mescla de tradição, com a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

“Com o tempo, podemos observar como os nomes se adaptam e evoluem de acordo com as influências da sociedade. Os cartórios são um reflexo disso, ao registrar essas transformações e contribuir para a preservação dessa história”, afirma Paulo Henrique Gama, presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais do Distrito Federal (Arpen-DF). Confira a lista.

Ranking nacional dos 10 nomes mais registados no DF em 2024 até 26 de dezembro de 2024.

1 Helena 452

2 Ravi 421

3 Maitê 403

4 Noah 399

5 Miguel 397

6 Heitor 381

7 Cecília 371

8 Theo 357

9 Bernardo 354

10 Davi 331

Meninos

1 Ravi 421

2 Noah 399

3 Miguel 397

4 Heitor 381

5 Theo 357

6 Bernardo 354

7 Davi 331

8 Gael 324

9 Arthur 319

10 Levi 273

Meninas

1 Helena 452

2 Maitê 403

3 Cecília 371

4 Laura 326

5 Maria Cecília 305

6 Aurora 291

7 Alice 270

8 Maria Alice 243

9 Liz 243

10 Heloisa 22

Com informações da Arpen.