Saiba por que o Natal é comemorado em 25 de dezembro

O dia 25 de dezembro é um dos feriados mais aguardados do ano. A comemoração do Natal é marcada por festejos e tradições em todo o território nacional. Comemorando de forma religiosa ou não, o Natal tem um significado especial para muitas pessoas. Na religião cristã, a data foi escolhida para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Entretanto, não há registros históricos que confirmem que ele nasceu, de fato, em 25 de dezembro.

Surgimento

Segundo João da Silva Mendonça Filho, padre na paróquia São José, em Ji-Paraná, Rondônia, o Natal surgiu entre os séculos III e IV para suprimir eventos pagãos da época. “É possível dizer que nesse período a festa do Natal começou a ser celebrada. Foi realizada como uma reação da Igreja contra uma festa pagã, a festa do Sol Invencível, culto romano que acontecia muito próximo a outro culto pagão da Persia antiga. A festa tinha como data 25 de dezembro.” Segundo historiadores, a festa cristã começou a ser celebrada nesse dia para enfraquecer o paganismo e fortalecer o cristianismo, atraindo novos fiéis para a religião.

Registro histórico

Apesar de ter se popularizado a ideia de que 25 de dezembro é a data de nascimento de Jesus, não se tem registros históricos dessa afirmação. “Encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7, um acontecimento registrado, porém, sem constar a data, do nascimento de uma criança em uma estadia em Belém, na Judéia”, afirma o padre João da Silva.

Leia também: Hospital da Criança de Brasília organiza celebrações natalina

Além disso, segundo o padre, o teólogo e filósofo Clemente de Alexandria afirmou, em um de seus escritos, que entre os séculos III e IV, existia um debate sobre o dia exato do nascimento de Jesus. As datas apontadas iam de 20 de maio, no 28º ano do reinado de Augusto; a 21 de março, no 16º ano do reinado de Tiberius; até datas como 20 e 21 de abril. Apesar da proximidade dos dias decorridos, nenhum registro aponta 25 de dezembro.

Leia também: Clima natalino invade o Hospital da Criança com programação especial

“Com o crescimento do cristianismo, após o século IV, a data 25 de dezembro passou a ser considerada como o nascimento de Jesus Cristo. Segundo historiadores, o papa Júlio I foi o responsável por definir a data”, afirma o padre. Anos mais tarde, em 354 d.C, o calígrafo Fúrio Dionísio Filócal produziu um calendário romano em que registra 25 de dezembro como a comemoração ao nascimento de Cristo, pela primeira vez na história.

Os historiadores utilizam os evangelhos escritos na Bíblia para realizar estudos que tentam definir com mais exatidão a data de nascimento de Jesus. Atualmente, historiadores estimam que Jesus pode ter nascido entre 8 a.C. e 3 a.C, período do governo de Herodes, o Grande.

Simbolismo

A data comemorativa que dura mais de 10 séculos tem um forte significado para os fiéis do cristianismo. “Celebrar o natal é fazer memória de um fato histórico: Jesus Cristo. Com ele, Deus se fez presença entre nós, amou com coração humano, pensou com mente humana e trabalhou com mãos humanas”, afirma o religioso.

A celebração também é representada de forma física, com ornamentos, decorações e festejos. Uma das decorações mais marcantes é o Presépio, ornamento que representa o nascimento de Cristo, assim como é descrito pela Bíblia. “O valor do Presépio foi muito bem ressaltado pelo papa Francisco, na Carta Apostólica Admirabile Signum, que relembra a viagem de Roma à Palestina feita por São Francisco de Assis. O objetivo era retratar o nascimento de Jesus pobre entre os pobres”, explica o padre.

Além do Presépio, a árvore de Natal, hoje um objeto de decoração indispensável na casa das famílias brasileiras, também tem significado para os cristão, representando a vida. A tradição foi adicionada depois à celebração original.

* Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho