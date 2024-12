Casa do Cantador reúne Flávio Venturini e cultura popular neste sábado

Flávio Venturini promete emocionar os presentes com clássicos como Todo Azul do Mar, Planeta Sonho e Nascente - (crédito: Divulgação/Casa do Cantador)

Neste sábado (28/12), a Casa do Cantador será palco da 10ª Feira Cultural de Ceilândia, um evento gratuito que celebra uma década de valorização da cultura local e diversidade artística. Com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec), a feira contará com shows musicais, exposições de produtores locais e a presença especial do cantor e compositor Flávio Venturini como atração principal.

A partir das 22h, o encerramento ficará por conta de Flávio Venturini, que promete emocionar os presentes com clássicos como Todo azul do mar, Planeta sonho e Nascente. Reconhecido como um dos grandes nomes da música popular brasileira, Venturini traz um repertório que mistura influências do Clube da Esquina, rock progressivo e MPB.

Além das apresentações artísticas, o evento contará com uma feira de economia criativa, com expositores de moda, arte, gastronomia e artesanato. Segundo Rosângela Dantas, produtora cultural à frente do projeto, a feira é uma celebração da riqueza cultural de Ceilândia e uma oportunidade para fortalecer a identidade local.

O evento faz parte do projeto Cultura Para Todos, que busca democratizar o acesso às manifestações artísticas no Distrito Federal, promovendo a descentralização cultural. "Esta ação é uma celebração da diversidade cultural presente em nossa cidade, e a cada edição buscamos superar as expectativas, proporcionando experiências únicas para todos os participantes. Acreditamos que a cultura é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma comunidade, e a Feira Cultural é uma maneira de destacar e fortalecer a identidade plural de Ceilândia", destacou a produtora cultural Rosângela Dantas.





Não perca!

Data: 28 de dezembro

Hora: 16h

Local: Casa do Cantador – Ceilândia





Programação:

16h: Mamulengo Fuzuê

17h: Som de Classe

18h: Fuá de Paula

19h: Fuzuê Candango

20h: Caco de Cuia

21h: Paulo Araújo

22h: Flávio Venturini

DJ Cazuza: intervalos

