Confira como ficará o trânsito na Esplanada a partir de segunda (30/12)

Para as festividades da virada do ano, o trânsito na Esplanada dos Ministérios sofrerá alterações nos próximos dias. A partir das 23h45 da próxima segunda-feira (30/12), o trânsito será interrompido na região para a realização de shows e eventos no dia seguinte, terça-feira (31/12). Há previsão de realização de eventos na Praça dos Orixás (Prainha), no Parque de Exposições, em Planaltina, e na Praça da Bíblia, em Ceilândia. O policiamento será reforçado em todos os locais.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Departamento de Trânsito (Detran) coordenarão o bloqueio de vias e o trânsito na região central. Serão realizadas ações de sinalização, controle e fiscalização de trânsito na Esplanada dos Ministérios.

A partir das 23h45 de segunda-feira, o trânsito na via N1/S1, entre a Catedral e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, será interrompido nos dois sentidos. O Buraco do Tatuí (entre o Eixão Sul e Norte) terá o trânsito liberado para veículos. A reabertura das vias será feita após a dispersão do público e avaliação das autoridades de trânsito.

Para garantir maior segurança na passagem de pedestres, equipes do Detran e da PMDF apoiarão a travessia e também irão trabalhar de forma a coibir infrações, como alcoolemia e estacionamento irregular.

Os estacionamentos dos anexos dos ministérios estarão liberados para uso do público. Outros locais disponíveis são os estacionamentos dos setores bancário, de autarquias e a plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. “Mas orientamos o público a dar preferência ao transporte por aplicativo ou coletivo. É importante também não deixar itens no interior dos veículos e procurar estar acompanhado nos deslocamentos”, ressalta o subcomandante do Batalhão de Trânsito da PMDF, major Marcos Henrique.

As estratégias foram decididas a partir de reuniões de alinhamento sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) com o envolvimento das forças de segurança do DF, órgãos participantes e organização do evento.

“Nosso planejamento foi elaborado com atenção aos eventos programados, de forma integralizada e participação efetiva de todos os envolvidos. O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade do público nas festividades da virada do ano”, afirma o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Os eventos serão monitorados pela SSP-DF, por meio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 31 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. “O monitoramento é fundamental para dar respostas de forma mais rápida e contundente, colocando o interesse público em primeiro lugar”, reforça Avelar.

Cidade da Segurança

Para facilitar a atuação e dar celeridade em atendimentos, as forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade da Segurança, que será montada ao lado do Museu da República. O local servirá como ponto de apoio aos agentes de segurança, com os comandos móveis das corporações. Imagens de drones e das câmeras localizadas no comando móvel da PMDF vão contribuir com o policiamento.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) estará no local e atuará de forma integrada e estratégica durante os eventos de Ano-Novo no DF, com o objetivo de garantir a segurança da população e uma pronta resposta a emergências.

As principais ações da corporação incluem viaturas e equipes especializadas posicionadas em pontos estratégicos, prevenção e combate a incêndios em áreas de grande fluxo, atendimento pré-hospitalar com suporte imediato, atendimento aéreo para ampliar a capacidade de resposta e integração com órgãos parceiros para coordenação efetiva. Os militares irão atuar em toda área impactada e estarão presentes, ainda, na Cidade da Segurança. Em caso de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Os efetivos da 1ª e 5ª delegacias de polícia e Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I), responsáveis pela região, terão os efetivos reforçados. Haverá prioridade nos atendimentos de ocorrências relacionadas aos eventos. O reforço do efetivo também será feito nas demais delegacias das regiões administrativas onde ocorrerão festividades, como a 15ª em Ceilândia e a 16ª em Planaltina. A Divisão de Operações Aéreas (DOA) poderá ser acionada, caso necessário, e o canal de denúncias da Polícia Civil do DF também estará funcionando de forma ininterrupta. As denúncias podem ser feitas de forma online, pelo e-mail denuncia197@pcdf.df.gov.br; pelo telefone 197, opção zero; ou pelo WhatsApp (61) 9 8626-1197.

PcDs

Pessoas com Deficiência (PcDs) poderão deixar os veículos no estacionamento do Ministério da Saúde. O acesso poderá ser feito pelo túnel do Itamaraty, com o acesso pela via S2 pela contramão até o estacionamento.

Aplicativos e táxis

Os anexos dos três primeiros ministérios (sentido Rodoviária – Congresso Nacional) serão os pontos destinados para táxis e aplicativos.

Revistas pessoais

Os policiais farão revistas pessoais antes do acesso ao local de shows, que ocorrerão no quinto quadrante da Esplanada, antes da Avenida José Sarney. As unidades especializadas das PMDF — como Cavalaria, BPCães e Bope — e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estarão de prontidão para atuar.

A revista pessoal é procedimento importante para a segurança do público e será realizada em pontos estratégicos, como explica o chefe do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, coronel Wesley Santos. “A revista pessoal é um procedimento essencial para garantia da segurança do público. As abordagens terão como foco a retirada de objetos que possam comprometer a segurança, a exemplo de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes”, ressalta.

As escadarias dos ministérios paralelas ao local do evento serão interditadas. Somente estarão acessíveis as três primeiras dos lados sul e norte da Esplanada dos Ministérios.

Durante todo o dia 31, haverá reforço de policiamento na área da Esplanada, Rodoviária do Plano Piloto e setores hoteleiros Sul e Norte. As linhas de revistas serão feitas em todo perímetro da Esplanada, Rodoviária e Estação Central do Metrô, inclusive com utilização de cães.

Além da Esplanada, as tropas especializadas da corporação estarão posicionadas em Ceilândia e Planaltina, para qualquer eventualidade.

Prainha

Em razão do Réveillon da Prainha, serão montados dois pontos de controle de trânsito (PCTran) nas proximidades da Praça dos Orixás. Nesses pontos, os agentes atuarão das 12h de segunda (30/12) às 4h de terça-feira (31/12) e das 15h de terça (31/12) às 4h de quarta-feira (1º/1).

“O Detran-DF estará presente nos eventos de fim de ano para garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego em alguns pontos do DF. É essencial que os motoristas respeitem a sinalização, reduzam a velocidade, devido ao fluxo elevado de pedestres nas vias, e estacionem corretamente. Caso consumam álcool, devem optar por transporte alternativo, como aplicativos ou transporte público. O Detran realizará, também, a Operação Boas Festas em pontos estratégicos, a fim de coibir infrações e prevenir sinistros durante as festividades”, ressalta o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Glauber Peixoto.

Itens proibidos

Fogos de artifício e similares

Armas de fogo em geral

Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

Apontador a laser ou similares

Artefatos explosivos

Sprays e aerossóis

Animais em geral, com exceção de cães-guia

Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou seja, altura, largura e profundidade

Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

Malas, pastas, caixas e similares

Churrasqueira de qualquer tamanho

Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

Drones não autorizados

Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas etc.

Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

Garrafas de vidro e latas

Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF.

*Com informações da SSP-DF