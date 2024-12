Homem que ameaçou jogar bomba em prédios segue detido em divisão antiterrorista

O homem que ameaçou jogar explosivos contra as sedes do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Federal (PF) em Brasília foi detido e encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Norte. O veículo utilizado na fuga também foi levado à DP.

A reportagem do Correio apurou que, agora, a Polícia Civil do DF (PCDF) vai investigar as circunstâncias do caso por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), recém-criada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), após atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes, em 13 de novembro.











Entenda o caso

Segundo informações da PMDF, a ameaça aconteceu por volta das 6h40, quando o homem teria dito que estava com explosivos e ameaçado detoná-los, fugindo em seguida.

Policiais do Patamo (batalhão de choque da PM) perseguiram o veículo do suspeito e o abordaram na Via N1, próximo ao Torre Palace. A operação Petardo foi acionada e confirmou que não havia explosivos no local.

