Homem ameaça jogar bombas em prédios da PM e da PF em Brasília

Um homem ameaçou jogar explosivos contra as sedes do Comando da Polícia Militar do DF e da Polícia Federal em Brasília, na manhã deste sábado (28/12). Segundo informações preliminares, a ameaça aconteceu por volta das 6h40. Ele disse que estava com explosivos e ameaçou detoná-los, fugindo em seguida. A PMDF já confirmou que não havia explosivos com o suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, ele apresentava fala desconexa e aparentava não estar em plena saúde mental. Policiais do Patamo, Batalhão de Choque da PM, perseguiram o veículo do suspeito e abordaram na Via N1, próximo ao Torre Palace. A operação Petardo foi acionada e confirmou que não havia explosivos no local.

A operação por parte da PMDF foi encerrada e, agora, as investigações ficarão a cargo da Polícia Civil do DF, por meio da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV), na 5ª Delegacia de Polícia. Confira imagens da operação: