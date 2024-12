Bombeiros do DF se preparam para ajudar em resgates em queda de ponte

Bombeiros do DF vão ajudar em resgate na ponte do Rio Tocantins - (crédito: Divulgação GDF)

Oito bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) partirão, nesta semana, para o Maranhão para ajudar no resgate das pessoas desaparecidas após a queda da ponte do Rio Tocantins, localizada entre os municípios de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). O CBMDF ainda não divulgou a data da partida dos profissionais, mas informou que será nos próximos dias.

De acordo com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do DF, coronel Leonardo Raslan, os militares estão sendo enviados após solicitação do Governo do Estado do Maranhão e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). "Estamos nos preparando para enviar oito mergulhadores com a logística necessária para atuar na situação complexa de alta exigência técnica", disse o coronel.

O capitão Lauton, chefe da delegação que está indo para a missão, informou ainda que equipamentos também estão sendo enviados para ajudar na operação de resgates. "Juntamente com os equipamentos que estamos levando, como cilindros, estamos também levando material com carga para reflutuar 22 toneladas de material submerso", destacou.

O governador Ibaneis Rocha lamentou as vidas perdidas e colocou o CBMDF à disposição. "Ainda há 9 pessoas desaparecidas, e sabemos o quanto é importante a união e a solidariedade em momentos como este. Reforço que o DF está à disposição para oferecer todo o suporte necessário aos nossos irmãos tocantinenses e maranhenses", declarou o chefe do Executivo em post nas redes sociais. Segundo o último boletim, divulgado na última sexta-feira (27/12) pela Marinha do Brasil, nove pessoas morreram e oito ainda estão desaparecidas.