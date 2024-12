Saiba o que é a Operação Petardo, deflagrada em casos de ameaças com bomba

Em 13 de novembro deste ano a operação foi deflagrada na Praça dos Três Poderes, quando houve um ataque no local - (crédito: Luis Nova/CB/D.A Press)

Nos últimos tempos, notícias envolvendo ataque a bombas e citando a Operação Petardo têm tomado conta dos noticiários. Contudo, apesar de existir há mais de duas décadas, há quem não saiba o que significa a deflagração dessa intervenção, geralmente iniciada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A Operação Petardo trata-se de uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) para lidar com casos de denúncias envolvendo explosivos ou artefatos explosivos, como o ocorrido em 13 de novembro deste ano, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O primeiro decreto sobre o assunto foi publicado pelo Governo do Distrito Federal (GDF) em 2001. A última atualização é de agosto de 2019, quando foi publicada uma portaria de ação conjunta que prevê instruções relativas às ações integradas nessas ocorrências.

A operação é executada pela Polícia Militar do DF (PMDF), por meio do Batalhão de Operações Especiais. Contudo, pode envolver a participação de outros órgãos, como o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), a Polícia Civil (PCDF) e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran).